Над Ленинградской областью отразили атаку дронов

В Ленинградской области средства ПВО отражают атаку дронов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его данным, над Киришским районом уничтожено несколько беспилотников, отражение атаки продолжается. Незадолго до этого Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА, а также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ленинградская область неоднократно подвергалась налетам украинских дронов. Так, в конце октября противовоздушная оборона сбила в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области несколько беспилотников.

В июле Дрозденко заявил об отражении «беспрецедентной» атаки дронов на промышленные и военные объекты региона. Тогда был уничтожен 51 беспилотник. При пожаре, возникшем из-за падения обломков одного из них, погиб мужчина.