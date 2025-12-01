Над Ленинградской областью отразили атаку дронов
В Ленинградской области средства ПВО отражают атаку дронов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его данным, над Киришским районом уничтожено несколько беспилотников, отражение атаки продолжается. Незадолго до этого Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА, а также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ленинградская область неоднократно подвергалась налетам украинских дронов. Так, в конце октября противовоздушная оборона сбила в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области несколько беспилотников.
В июле Дрозденко заявил об отражении «беспрецедентной» атаки дронов на промышленные и военные объекты региона. Тогда был уничтожен 51 беспилотник. При пожаре, возникшем из-за падения обломков одного из них, погиб мужчина.
