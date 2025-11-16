ПВО сбила 31 дрон над шестью регионами России

Вечером силы ПВО перехватили 31 беспилотник над шестью регионами России, сообщает Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов сбили над Курской областью, семь — над Белгородской, по шесть — над Тульской и Орловской. Также по одному аппарату уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий также не зафиксировано. В регионе продолжает действовать «режим беспилотной опасности», добавил он.

В Брянской и Воронежской областях также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили главы регионов Александр Богомаз и Александр Гусев. При этом последний сообщил о двух беспилотниках, сбитых в двух районах Воронежской области.

В период с 8:00 до 20.00 силы ПВО уничтожили 27 БПЛА, а в ночь на 16 ноября было сбито 57 беспилотников.