Водитель объявленного в розыск продюсера «Ласкового мая» дал показания
Следователи допросили бывшего водителя продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который выступил свидетелем по делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова — ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Агентство выяснило, что Разин ежемесячно выплачивал водителю 50 тыс. руб. В материалах указано, что последний разговор между ними состоялся в 2023 году по телефону — водитель заявил, что Разин был тогда очень пьян, поэтому понять его было трудно. Лично он видел бывшего работодателя в последний раз в 2021 году в Сочи.
Допрошенный сообщил, что после ухода от Разина устроился водителем в Следственный комитет по Хостинскому району Сочи, однако уволился через три месяца.
В ноябре Разина объявили в уголовный розыск. Как ранее сообщила его адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, продюсеру заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Дело связано с присвоением лицензионных выплат, предназначавшихся автору песен Сергею Кузнецову. Потерпевшей признана его вдова.
По версии следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым и получал выплаты как правообладатель. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
