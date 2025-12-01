 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп сообщил об отсутствии дедлайна для России и Украины

Трамп сообщил, что у него нет дедлайна для России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине

У США нет дедлайна по окончанию конфликта на Украине. Об этом президент Дональд Трамп заявил на борту Air Force One.

«У меня нет срока. У меня крайний срок — когда закончится война, и, надеюсь, война закончится», — сказал он.

Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США
Политика

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. На следующий день Трамп назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы Украина согласилась с планом.

23 ноября американские и украинские представители обсудили план в Женеве. В результате президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирной стратегии в том виде из 28 пунктов «больше не существует», а тогдашний глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что был подготовлен обновленный рамочный документ.

Позднее, 30 ноября, в США состоялись переговоры Украины и США. После их завершения глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил Зеленскому о прогрессе в «продвижении достойного мира» и сближении позиций Киева с американской стороной.

Полина Дуганова
Дональд Трамп США Украина урегулирование конфликта
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
