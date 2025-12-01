Трамп сообщил об отсутствии дедлайна для России и Украины

Трамп сообщил, что у него нет дедлайна для России и Украины

У США нет дедлайна по окончанию конфликта на Украине. Об этом президент Дональд Трамп заявил на борту Air Force One.



«У меня нет срока. У меня крайний срок — когда закончится война, и, надеюсь, война закончится», — сказал он.

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. На следующий день Трамп назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы Украина согласилась с планом.

23 ноября американские и украинские представители обсудили план в Женеве. В результате президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирной стратегии в том виде из 28 пунктов «больше не существует», а тогдашний глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что был подготовлен обновленный рамочный документ.

Позднее, 30 ноября, в США состоялись переговоры Украины и США. После их завершения глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил Зеленскому о прогрессе в «продвижении достойного мира» и сближении позиций Киева с американской стороной.