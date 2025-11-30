 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

NBC рассказал, что в ВСУ считают план Трампа «капитуляцией Украины»

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие ВСУ, с которыми побеседовали американские журналисты, недовольны мирными предложениями США, критикуя уступки, на которые, по плану, должен пойти Киев
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В украинской армии выражают разочарование мирным планом, который разработал американский президент Дональд Трамп, сообщает NBC News со ссылкой на слова украинских военных.

«Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь нечего обсуждать», — приводит издание слова старшего сержанта Владимир Ржавский. Он выступил против того, чтобы Украина отдавала подконтрольные ей части Донбасса.

«Если это произойдет без объяснения причин, мы не будем ничего предпринимать. <...> Не государственное руководство сидит в окопах. В окопах наши ребята. Они имеют право решать», — добавил Ржавский.

Лейтенант украинских сил специального назначения Александр (его полное имя не раскрывается) также выразил недовольство ключевыми пунктами плана.

«Никто не пойдет на уступки в вопросе численности вооруженных сил, потому что это гарантия нашей безопасности», — сказал он, имея в виду предложенное ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Военнослужащий также считает, что «никто не пойдет на уступки в отношении территорий». Как добавил военный, Украину не следует принуждать к заключению мирного соглашения, которое он тоже назвал капитуляцией.

Младший лейтенант Олег Зонтов сказал, что отказ от подконтрольных Украине территорий был бы «очень спорным решением», которое вызвало бы возмущение и негативную реакцию среди военных.

Военный аналитик и научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков подтвердил, что среди украинцев существует единое мнение о неприемлемости территориальных уступок. Однако он также выразил сомнение, что Украина должна как можно скорее заключить сделку, пока не потеряла больше территорий.

Украина и США начали переговоры в Майями
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

20 ноября украинский нардеп Алексей Гончаров опубликовал мирный план США, состоящий из 28 пунктов. Среди них — пункты, касающиеся территориальных вопросов, восстановления и политического статуса Украины. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России, стороны при этом будут обязаны не изменять границы силой.

Позднее в Женеве прошли переговоры между США, Украиной и европейскими представителями. Европейцы тогда представили свой мирный план. По итогам переговоров американский президент Дональд Трамп сказал, что план был сокращен до 22 пунктов.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что конфликт завершится, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — сказал он.

Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, сообщал Песков. Путин, комментируя первую версию документа, отмечал, что он может стать основой для переговоров.

Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
мирный план ВСУ Украина
