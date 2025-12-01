Над Россией за 3,5 часа сбили десять дронов
В период с 20:00 до 23:30 мск дежурные средства ПВО сбили над Россией десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Десять дронов уничтожили над Белгородской областью, еще один беспилотник подавили над акваторией Черного моря.
Днем 30 ноября два мирных жителя погибли и один получил ранения в результате атаки дронов недалеко от западной границы Белгородской области.
Вечером того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении в регионе атаки ВСУ. Вскоре он сообщил, что 15-летняя девочка пострадала от осколков сбитого украинского беспилотника. Ее состояние оценили как тяжелое.
