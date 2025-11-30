 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Развожаев сообщил об отражении в Севастополе атаки ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), военные отражают атаку ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — уточнил губернатор.

Развожаев попросил жителей города укрыться в безопасном месте, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Гражданские объекты в Севастополе не пострадали, добавил губернатор, сославшись на информацию спасательной службы.

В Севастополе средства ПВО поразили семь целей
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В Севастополе предыдущий раз об отражении атаки ВСУ с воздуха сообщали 24 ноября. Одновременно воздушная тревога действовала в Новороссийске.

До этого ВСУ атаковали Севастополь 23 ноября — тогда над Черным морем было сбито не менее трех беспилотников. Пострадавших и повреждений на земле не было.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Севастополь ВСУ ПВО Михаил Развожаев атака
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха
Политика
Севастопольский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
Политика
В Севастополе сработала ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 21:45 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 21:45
WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине Политика, 21:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Развожаев сообщил об отражении в Севастополе атаки ВСУ Политика, 21:36
Команда Медведева обыграла команду Бублика на турнире в Санкт-Петербурге Спорт, 21:29
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Турецкий нефтяной танкер начал тонуть у берегов Сенегала Политика, 21:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Уиткофф положительно оценил встречу в Майами с делегацией Украины Политика, 21:19
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
«Зенит» победил «Рубин» Спорт, 21:04
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами Политика, 20:46
Уиткофф сообщил, когда вылетит в Москву на переговоры с Путиным Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36