Развожаев сообщил об отражении в Севастополе атаки ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), военные отражают атаку ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — уточнил губернатор.

Развожаев попросил жителей города укрыться в безопасном месте, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Гражданские объекты в Севастополе не пострадали, добавил губернатор, сославшись на информацию спасательной службы.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В Севастополе предыдущий раз об отражении атаки ВСУ с воздуха сообщали 24 ноября. Одновременно воздушная тревога действовала в Новороссийске.

До этого ВСУ атаковали Севастополь 23 ноября — тогда над Черным морем было сбито не менее трех беспилотников. Пострадавших и повреждений на земле не было.