Развожаев сообщил об отражении в Севастополе атаки ВСУ
В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), военные отражают атаку ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — уточнил губернатор.
Развожаев попросил жителей города укрыться в безопасном месте, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Гражданские объекты в Севастополе не пострадали, добавил губернатор, сославшись на информацию спасательной службы.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В Севастополе предыдущий раз об отражении атаки ВСУ с воздуха сообщали 24 ноября. Одновременно воздушная тревога действовала в Новороссийске.
До этого ВСУ атаковали Севастополь 23 ноября — тогда над Черным морем было сбито не менее трех беспилотников. Пострадавших и повреждений на земле не было.
