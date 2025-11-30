 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Дагестане мужчина напал с ножом на полицейских

В Дагестане у КПП «Джемикентский» мужчина напал с ножом на полицейских

В Дагестане неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских, несущих службу на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» в Дербентском районе республики, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 ноября, около 21:00 мск. В ходе инцидента сотрудники правоохранительных органов применили к нарушителю огнестрельное оружие, впоследствии нападавший скончался от ранений.

Полицейские при нападении не пострадали, добавили в ведомстве.

В октябре в Татарстане женщина с ножом напала на сотрудника полиции, после чего правоохранители открыли по ней огонь.

Полицейские получили сообщение, что злоумышленница повредила колесо автомобиля. На месте женщина начала угрожать прибывшим сотрудникам полиции и попыталась напасть на одного из них.

Было принято решение открыть по нападавшей огонь из табельного оружия, женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.

Плугина Ирина
Дагестан Дербент нападение на полицейских нападения с ножом
