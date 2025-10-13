В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине
Женщина с ножом напала на полицейского в Татарстане, после чего правоохранители открыли по ней огонь, сообщило МВД по республике в телеграм-канале.
Полицейские получили сообщение, что женщина повредила колесо транспортного средства. На месте женщина угрожала прибывшим сотрудникам полиции и попыталась напасть на одного из них.
Полицейский принял решение открыть огонь из табельного оружия. Нападавшая получила ранение ноги, ее госпитализировали.
В августе полиция применила оружие для задержания 16-летнего водителя, который отказался остановиться по требованию полиции в Ленинградской области. На подростка составили семь протоколов, а машину эвакуировали на спецстоянку.
Погоня произошла в поселке Ефимовский Бокситогорского района. Водитель на «ВАЗ-21070» с затонированными стеклами и архивными номерами попытался скрыться, однако его стали преследовать.
