Общество⁠,
0

В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине

Женщина с ножом напала на полицейского в Татарстане, после чего правоохранители открыли по ней огонь, сообщило МВД по республике в телеграм-канале.

Полицейские получили сообщение, что женщина повредила колесо транспортного средства. На месте женщина угрожала прибывшим сотрудникам полиции и попыталась напасть на одного из них.

Полицейский принял решение открыть огонь из табельного оружия. Нападавшая получила ранение ноги, ее госпитализировали. 

В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони
Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

В августе полиция применила оружие для задержания 16-летнего водителя, который отказался остановиться по требованию полиции в Ленинградской области. На подростка составили семь протоколов, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Погоня произошла в поселке Ефимовский Бокситогорского района. Водитель на «ВАЗ-21070» с затонированными стеклами и архивными номерами попытался скрыться, однако его стали преследовать.

