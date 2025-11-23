Севастопольский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Развожаев: над акваторией моря сбито как минимум три беспилотника ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает противовоздушная оборона, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега сбито три беспилотника. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал губернатор.

Менее чем за полчаса до сообщения о дронах глава региона сообщил о сигнале воздушной тревоги. В прошлый раз воздушную тревогу в Севастополе объявили в среду, 19 ноября. Она действовала менее часа.