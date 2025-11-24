 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в городе объявлена в 22:23 мск.

Одновременно тревога действует в Новороссийске. В городе идет отражение атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. «Из нескольких районов города жители сообщили, что кроме сирен сработало голосовое оповещение, предупреждающее о других видах чрезвычайных ситуаций. Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации. В настоящий момент в городе действует только угроза атаки БПЛА. Оповещение о других видах угроз не соответствует действительности», — сообщил он в 22:45 мск.

В Севастополе об отражении атаки беспилотников в предыдущий раз сообщали вечером 22 ноября.

Ранее на юге России, в аэропортах Геленджика и Краснодара, были введены дополнительные ограничения на полеты.



Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Севастополь Новороссийск
Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика
Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках
Политика
