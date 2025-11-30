Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии из-за российских активов

Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии относительно использования замороженных российских активов, но призвала все страны Евросоюза разделить потенциальные риски такого решения. Об этом она заявила в интервью испанской газете El País.

«У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли», — сказала Каллас.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Украины за счет заблокированных активов России, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

Использование российских активов для выделения кредита Украине страны ЕС обсуждают с начала осени. Первой эту идею предложила Еврокомиссия, позднее инициативу поддержала Германия. Выступившая против Бельгия объясняла свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам.

В Euroclear также считают, что использование российских активов для помощи Украине может увеличить долговые обязательства ЕС и отпугнуть инвесторов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер полагает, что в случае конфискации активов под угрозой срыва может оказаться и соглашение о мире. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.