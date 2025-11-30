 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии из-за российских активов

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии относительно использования замороженных российских активов, но призвала все страны Евросоюза разделить потенциальные риски такого решения. Об этом она заявила в интервью испанской газете El País.

«У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли», — сказала Каллас.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Украины за счет заблокированных активов России, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

В МИДе призвали проверить сообщения о доходах Бельгии от активов России
Политика
Мария Захарова

Использование российских активов для выделения кредита Украине страны ЕС обсуждают с начала осени. Первой эту идею предложила Еврокомиссия, позднее инициативу поддержала Германия. Выступившая против Бельгия объясняла свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам.

В Euroclear также считают, что использование российских активов для помощи Украине может увеличить долговые обязательства ЕС и отпугнуть инвесторов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер полагает, что в случае конфискации активов под угрозой срыва может оказаться и соглашение о мире. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Бельгия российские активы Euroclear Кая Каллас
Материалы по теме
Захарова ответила на слова Каллас о нападениях России на другие страны
Политика
Каллас выступила за сокращение численности российской армии
Политика
Euractiv узнал о трениях между Каллас и Бельгией из-за российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:25 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:25
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Зеленский назначил экс-посла Украины в США Маркарову своим советником Политика, 15:33
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:11
БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна? 15:09
Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии из-за российских активов Политика, 15:04
Reuters узнал о шоке чиновников США из-за заявления Трампа о Венесуэле Политика, 15:04
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
МИД назвал атаку в Черном море попыткой срыва переговоров Политика, 14:54
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву Политика, 14:36
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146 Общество, 14:32