Политика⁠,
0

В МИД призвали проверить сообщения о доходах Бельгии от активов России

Захарова: данные Politico о действиях Бельгии с активами России требует проверки
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Информация издания Politico о том, что Бельгия может присваивать доходы от российских активов, требует изучения и проверки, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что любое использование российских активов странами Запада является «актом воровства».

«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться», — сказала она.

Премьер Бельгии предупредил о риске срыва мира из-за конфискации активов
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Ранее Politico сообщило, что ЕС критикует Бельгию за отказ поддержать выдачу Украине кредита под доходы от замороженных российских активов (€140 млрд) и за отсутствие прозрачности в том, куда идут налоговые поступления от этих средств.

Ряд европейских дипломатов утверждают, что Брюссель может придерживать деньги, поскольку налоги от российских активов попадают в бюджет страны. По их словам, Бельгия обещала раскрыть информацию о распределении средств, но до сих пор этого не сделала.

Бельгия объяснила свою позицию рисками для экономики и угрозой ответных мер России. Власти настаивают, что доходы от активов предназначены Украине и идут на военную и гуманитарную помощь.

Москва называет любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждает о юридических последствиях.

Персоны

Мария Захарова МИД Бельгия российские активы Politico

Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
