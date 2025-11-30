Захарова прокомментировала атаку на КТК в Новороссийске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.
«Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что цель России в военной операции — «устранение угроз безопасности». По словам Захаровой, речь идет об угрозах не только российской, но и мировой безопасности. В пример дипломат привела инцидент, когда на границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с оружием и деталями беспилотников.
26 ноября на границе Румынии с Молдавией был перехвачен грузовик с контрабандным оружием, включавшим элементы беспилотника «Герань-2», переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части. Всего изъяли 26 боеприпасов и зенитную установку. Следователи установили, что оружие тайно ввозили на территорию Молдавии с Украины несколькими рейсами. Все участники схемы — экспортер, таможенный брокер и перевозчик — арестованы.
Российская сторона намерена информировать международные организации о теракте на КТК, подчеркнула Захарова.
В ночь на 29 ноября беспилотные катеры атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, в результате чего было серьезно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены, пострадавших нет. Аварийные системы предотвратили утечку нефти в Черное море, проводится экологический мониторинг. КТК отметил, что это уже третий акт агрессии против гражданских объектов консорциума, который объединяет предприятия России, США, Казахстана и Западной Европы и является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти.
