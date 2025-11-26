На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2»
Правоохранители Румынии перехватили на границе с Молдавией грузовик с контрабандным оружием, в котором находились элементы беспилотника типа «Герань-2». Согласно заявлению Генпрокуратуры Молдавии, в кузове фуры обнаружили разобранный двигатель дрона, переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним. Всего изъяли 26 элементов боеприпасов и зенитную пусковую установку.
Грузовик был остановлен в ночь на 20 ноября на КПП Леушень-Албица. Молдавские таможенники заподозрили неладное, когда транспорт с декларацией на перевозку «металлических изделий» в Израиль попытался пересечь границу. Для досмотра привлекли румынских коллег со специальным сканирующим оборудованием.
Следователи установили, что оружие тайно ввозили на территорию Молдавии с Украины через несколько рейсов. В Кишиневе груз перегружали, после чего сообщники планировали переправить его дальше. Все участники схемы — экспортер, таможенный брокер и перевозчик — уже арестованы.
