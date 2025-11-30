В Южно-Сахалинске арестовали инженера после обрушения ангара
Суд в Южно-Сахалинске заключил под стражу главного инженера организации, на строительном объекте которой произошло обрушение. Инцидент случился на улице Энергетиков, в результате него погибли люди. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.
Главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека и гибели двух или более лиц.
В ходе заседания прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство, и мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года.
Утром 28 ноября на улице Энергетиков во время заливки бетоном обрушился ангар — двухэтажное строящееся здание. В течение нескольких часов спасатели извлекали из-под обломков тела жертв. В результате происшествия погибли три человека, пострадали четыре. По данным следователей, все пострадавшие — рабочие. После этого следователи задержали главного инженера строительной организации.
