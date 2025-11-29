 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главного инженера задержали по делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске

По делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске следователи задержали главного инженера строительной организации, сообщает пресс-служба регионального управление Следственного комитета.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении неназванного подозреваемого меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК), продолжается.

Сырой бетон осложнил спасательные работы на месте ЧП в Южно-Сахалинске
Общество
Фото:МЧС Сахалинской области

Ангар рухнул накануне утром. МЧС вскоре уточнило, что речь идет о двухэтажном строящемся здании на улице Энергетиков, которое обрушилось во время заливки бетоном.

В течение нескольких часов после инцидента спасатели извлекали из-под обломков ангара жертв обрушения. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали. По данным следователей, все пострадавшие — рабочие.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Южно-Сахалинск обрушение ангар уголовное дело
Материалы по теме
В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего
Общество
МЧС показало последствия обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске
Политика
Сырой бетон осложнил спасательные работы на месте ЧП в Южно-Сахалинске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 08:43 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 08:43
Главного инженера задержали по делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске Общество, 08:36
«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря Общество, 08:21
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 08:06
В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар Общество, 08:02
Неочевидные лидеры. Топ-5 криптовалют с наибольшим ростом за неделю Крипто, 08:00
Продолжит ли «Спартак» победную серию без Станковича. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России Общество, 07:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану Политика, 07:42
Над Россией за ночь уничтожили более сотни дронов Политика, 07:29
Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников Политика, 07:24
Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности Общество, 07:09
Россиянки сообщили о выборе — одеваться в офис для себя или руководства Общество, 07:05
«Очень странные дела»: что известно о самом дорогом сериале Netflix Технологии и медиа, 07:04
В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома Политика, 07:00