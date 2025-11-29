Главного инженера задержали по делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске

По делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске следователи задержали главного инженера строительной организации, сообщает пресс-служба регионального управление Следственного комитета.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении неназванного подозреваемого меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК), продолжается.

Ангар рухнул накануне утром. МЧС вскоре уточнило, что речь идет о двухэтажном строящемся здании на улице Энергетиков, которое обрушилось во время заливки бетоном.

В течение нескольких часов после инцидента спасатели извлекали из-под обломков ангара жертв обрушения. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали. По данным следователей, все пострадавшие — рабочие.