В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего
В Южно-Сахалинске в ходе работ на месте обрушения ангара из-под обломков спасатели извлекли тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба регионального МЧС в МАХ.
Разбор завалов продолжается вручную и с помощью тяжелой техники. «Сотрудники водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство рассказало, что обрушение части двухэтажного строящегося здания на улице Энергетиков произошло при заливке бетоном. Вскоре после инцидента в областном минздраве сообщили о четырех пострадавших, которых вытащили из-под обломков. Их здоровью ничто не угрожает. По данным следователей, все пострадавшие — рабочие
Минздрав тогда же заявил, что, по словам очевидцев, под завалами могут находиться еще два человека. МЧС предположило, что еще трое находятся под обломками.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили