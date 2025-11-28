В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего

Фото: МЧС Сахалинской области

В Южно-Сахалинске в ходе работ на месте обрушения ангара из-под обломков спасатели извлекли тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба регионального МЧС в МАХ.

Разбор завалов продолжается вручную и с помощью тяжелой техники. «Сотрудники водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство рассказало, что обрушение части двухэтажного строящегося здания на улице Энергетиков произошло при заливке бетоном. Вскоре после инцидента в областном минздраве сообщили о четырех пострадавших, которых вытащили из-под обломков. Их здоровью ничто не угрожает. По данным следователей, все пострадавшие — рабочие

Минздрав тогда же заявил, что, по словам очевидцев, под завалами могут находиться еще два человека. МЧС предположило, что еще трое находятся под обломками.

Video