Нефтезавод и три дома пострадали при атаке дронов на Краснодарский край
Труба на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, два дома — частный и многоквартирный — были повреждены в результате удара дронов по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.
Пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани не произошло, уточнили в оперштабе. Повреждения получил дом в садоводческом товариществе, в многоквартирном доме были выбиты окна в семи квартирах.
Никто не пострадал, равно как и в Анапе, где детали дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе.
Минобороны утром 30 ноября сообщило о перехвате семи БПЛА над Краснодарском краем. Росавиация ночью сообщала о введении дополнительных временных ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика и Краснодара. В первом воздушном хабе мера продержалась в течение практически пяти часов — с 2:25 до 7:20 по мск, во втором — полеты приостановлены на момент публикации.
