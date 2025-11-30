 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Нефтезавод и три дома пострадали при атаке дронов на Краснодарский край

Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод

Труба на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, два дома — частный и многоквартирный — были повреждены в результате удара дронов по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани не произошло, уточнили в оперштабе. Повреждения получил дом в садоводческом товариществе, в многоквартирном доме были выбиты окна в семи квартирах.

Никто не пострадал, равно как и в Анапе, где детали дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе.

Почти 130 домов и больницы лишились тепла при ударе по Ростовской области
Политика

Минобороны утром 30 ноября сообщило о перехвате семи БПЛА над Краснодарском краем. Росавиация ночью сообщала о введении дополнительных временных ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика и Краснодара. В первом воздушном хабе мера продержалась в течение практически пяти часов — с 2:25 до 7:20 по мск, во втором — полеты приостановлены на момент публикации.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодарский край дроны нефтеперерабатывающий завод
