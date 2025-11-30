 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Дополнительные временные ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджик, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что меры считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

О вводе ограничений Росавиация сообщила в 02:25 мск.

Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты
Политика

В феврале 2022 года аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали более трех лет. Воздушную гавань снова открыли для полетов в июле 2025 года.

В последний раз ограничения в аэропорту Геленджика вводили утром 28 ноября. Незадолго до этого мэр города Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Росавиация Геленджик
Материалы по теме
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Число закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до трех
Политика
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 02:54 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 02:54
МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России Политика, 03:03
Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу Общество, 02:42
В аэропорту Геленджика ограничили полеты Политика, 02:35
Дочь Трампа показала его фото с внуком на руках Политика, 02:22
МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море Политика, 01:56
Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку Политика, 00:28
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского Политика, 00:06
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем Политика, 29 ноя, 23:48
Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США Политика, 29 ноя, 23:39