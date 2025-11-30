В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты

Дополнительные временные ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджик, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что меры считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

О вводе ограничений Росавиация сообщила в 02:25 мск.

В феврале 2022 года аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали более трех лет. Воздушную гавань снова открыли для полетов в июле 2025 года.

В последний раз ограничения в аэропорту Геленджика вводили утром 28 ноября. Незадолго до этого мэр города Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки дронов.