В аэропорту Геленджика ограничили полеты
Дополнительные временные ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджик, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он уточнил, что меры считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.
О вводе ограничений Росавиация сообщила в 02:25 мск.
В феврале 2022 года аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали более трех лет. Воздушную гавань снова открыли для полетов в июле 2025 года.
В последний раз ограничения в аэропорту Геленджика вводили утром 28 ноября. Незадолго до этого мэр города Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки дронов.
