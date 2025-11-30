В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 06:47 мск.
Представитель Росавиации отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения вводят на фоне угроз атак дронов.
Это третья российская воздушная гавань, в которой ограничили полеты ночью 30 ноября. Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.
В последний раз прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова ограничивали ночью 28 ноября.
