Военная операция на Украине
0

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 06:47 мск.

Представитель Росавиации отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения вводят на фоне угроз атак дронов.

Второй аэропорт ввел ограничения на полеты
Политика

Это третья российская воздушная гавань, в которой ограничили полеты ночью 30 ноября. Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.

В последний раз прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова ограничивали ночью 28 ноября. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ограничение полеты аэропорты Саратов
