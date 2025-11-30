Росавиация: в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты

Второй аэропорт ввел ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что меры считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 09:00 до 19:00 мск.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 03:11 мск.

Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Геленджика. Глава города Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки дронов.

Незадолго до этого системы оповещения из-за атаки беспилотников включили в Новороссийске.