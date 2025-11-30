 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Второй аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что меры считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 09:00 до 19:00 мск.

В аэропорту Геленджика ограничили полеты
Политика

Об ограничениях Кореняко сообщил в 03:11 мск.

Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Геленджика. Глава города Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки дронов.

Незадолго до этого системы оповещения из-за атаки беспилотников включили в Новороссийске.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Краснодар приостановка полетов
Материалы по теме
В аэропорту Геленджика ограничили полеты
Политика
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов
Политика
Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 04:44 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 04:44
В Госдуме напомнили о возможности внести в паспорт отметку об ИНН Политика, 04:44
WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле Политика, 04:36
В Думе предложили способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной» Общество, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В ВСУ заявили об осложнении обороны Покровска Политика, 03:47
Второй аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03:32
МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России Политика, 03:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу Общество, 02:42
В аэропорту Геленджика ограничили полеты Политика, 02:35
Дочь Трампа показала его фото с внуком на руках Политика, 02:22
МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море Политика, 01:56
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00