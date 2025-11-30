В МИД Ирана назвали произволом действия Трампа по отношению к Венесуэле
Заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и близ нее нарушает нормы международного права и создает угрозу безопасности международной авиации. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщила пресс-служба ведомства.
«Исмаил Багаи осудил заявление президента США о закрытии воздушного пространства Венесуэлы как грубое нарушение основополагающих норм и правил международного права, включая правила, регулирующие международные воздушные перевозки», — говорится в публикации.
Кроме того, представитель МИД назвал действия Трампа «произволом» и «беспрецедентной» угрозой безопасности международной авиации. По его словам, заявление американского лидера является продолжением «провокационных и незаконных действий» США в отношении суверенитета Венесуэлы.
Багаи предупредил об «опасных последствиях» этого решения для верховенства права, международного мира и безопасности.
29 ноября Трамп назвал закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее. Такое заявление он сделал в Truth Social.
МИД Венесуэлы отверг слова Трампа. В ведомстве назвали это заявление «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и устав ООН. В МИД заявили, что решение Трампа является частью «постоянной политики агрессии» против Венесуэлы, утверждающей «колониальные притязания» на регион Латинской Америки и Карибского бассейна.
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.
