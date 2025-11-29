Минобороны заявило о поражении ВПК и объектов энергетики Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России в ответ на атаки по гражданским объектам нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, которые обеспечивали их работу, сообщает пресс-служба Минобороны.

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием и беспилотниками. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью и утром в Киеве звучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о пожарах, оставшейся без света западной части города и снижении давления воды в системе водоснабжения в жилых домах на правом берегу Днепра.

Накануне Минобороны отчиталось об одном массированном и шести групповых ударах, нанесенных украинской стороне с 22 по 28 ноября. В результате поражение, в частности, было нанесено предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.