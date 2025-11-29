 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock
Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (GCAA) подтвердило, что все национальные авиаперевозчикики в ОАЭ приступили к проверке безопасности и необходимому техническому обслуживанию самолетов Airbus A320 после отзыва этой модели из-за технической уязвимости, сообщает Gulf News.

Ведомство отметило, что цель проводимых проверок — поддержание стандартов безопасности и бесперебойности авиаперевозок. Все авиакомпании обязаны внедрить необходимые технические обновления согласно распоряжению GCAA.

Авиакомпаниям из ОАЭ — таким как Air Arabia и Etihad Airways — предписали проверить самолеты A320 и обновить ПО в соответствии с международными директивами, передает Khaleej Times.

Авиакомпании ОАЭ, по данным газеты, эксплуатируют 106 самолетов семейства Airbus A320. Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi используют 67 самолетов данной модели, у Etihad Airways их в эксплуатации 39. Последняя авиакомпания заявила, что ее полеты возобновились в штатном режиме после успешной установки необходимого ПО.

Рейсы тысяч самолетов Airbus отменили из-за уязвимости к влиянию Солнца
Бизнес
Фото:Lex Rayton / imageBROKER.com / Global Look Press

29 ноября Airbus отозвала «значительное количество» — около 6 тыс.— самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации из-за выявленных проблем в системах управления самолетом.

Для решения проблемы на 5,1 тыс. самолетов потребовалась установка ПО, занимающая около трех часов. Однако около 900 бортов старых версий нуждаются в физической замене бортовых компьютеров и поэтому не смогут летать до завершения работ.

Reuters отметил, что нынешний отзыв самолетов стал одним из крупнейших в 55-летней истории Airbus. На момент выпуска срочного уведомления об уязвимости в воздухе находились около 3 тыс. воздушных суден семейства A320.

О задержках или отменах рейсов предупредили казахстанские Air Astana и FlyArystan, Air France, японская All Nippon Airways и другие международные авиаперевозчики.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
ОАЭ Airbus A320 Самолеты авиация Airbus
Материалы по теме
Рейсы тысяч самолетов Airbus отменили из-за уязвимости к влиянию Солнца
Бизнес
Японская авиакомпания отменила сотню рейсов из-за сбоя с ПО Airbus A320
Общество
Airbus предупредила о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:33
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США Политика, 17:58
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 17:54
Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара «Формулы-1» Спорт, 17:50
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 17:33
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева Спорт, 17:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:23
WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk Политика, 17:22
Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова Спорт, 17:22
Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости Бизнес, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 17:14