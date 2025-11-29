Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (GCAA) подтвердило, что все национальные авиаперевозчикики в ОАЭ приступили к проверке безопасности и необходимому техническому обслуживанию самолетов Airbus A320 после отзыва этой модели из-за технической уязвимости, сообщает Gulf News.

Ведомство отметило, что цель проводимых проверок — поддержание стандартов безопасности и бесперебойности авиаперевозок. Все авиакомпании обязаны внедрить необходимые технические обновления согласно распоряжению GCAA.

Авиакомпаниям из ОАЭ — таким как Air Arabia и Etihad Airways — предписали проверить самолеты A320 и обновить ПО в соответствии с международными директивами, передает Khaleej Times.

Авиакомпании ОАЭ, по данным газеты, эксплуатируют 106 самолетов семейства Airbus A320. Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi используют 67 самолетов данной модели, у Etihad Airways их в эксплуатации 39. Последняя авиакомпания заявила, что ее полеты возобновились в штатном режиме после успешной установки необходимого ПО.

29 ноября Airbus отозвала «значительное количество» — около 6 тыс.— самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации из-за выявленных проблем в системах управления самолетом.

Для решения проблемы на 5,1 тыс. самолетов потребовалась установка ПО, занимающая около трех часов. Однако около 900 бортов старых версий нуждаются в физической замене бортовых компьютеров и поэтому не смогут летать до завершения работ.

Reuters отметил, что нынешний отзыв самолетов стал одним из крупнейших в 55-летней истории Airbus. На момент выпуска срочного уведомления об уязвимости в воздухе находились около 3 тыс. воздушных суден семейства A320.

О задержках или отменах рейсов предупредили казахстанские Air Astana и FlyArystan, Air France, японская All Nippon Airways и другие международные авиаперевозчики.