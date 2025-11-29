 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Японская авиакомпания отменила сотню рейсов из-за сбоя с ПО Airbus A320

Авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила 95 внутренних рейсов из-за необходимости срочно обновить программное обеспечение на самолетах Airbus  A320, сообщает Bloomberg. По данным компании, изменения в расписании затронули около 13,2 тыс. пассажиров.

Мера была принята после выпуска Европейским агентством по безопасности полетов директивы об обязательной установке обновления перед дальнейшей эксплуатацией затронутых воздушных судов. Проблема была выявлена после инцидента с лайнером американской бюджетной авиакомпании JetBlue, который резко потерял высоту и совершил аварийную посадку, в результате чего пострадали несколько пассажиров.

Сбой в программном обеспечении может быть связан с возможным повреждением данных, необходимых для работы систем управления полетом. Как отмечает агентство, проблема затрагивает авиапарки во всем мире, а обновление требуется тысячам самолетов семейства A320. Airbus, в свою очередь, предупредил, что рекомендации приведут к сбоям в работе авиакомпаний и пассажиров.

Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus
Общество

Airbus объявил о масштабном отзыве самолетов семейства A320 накануне. По данным компании, интенсивное солнечное излучение может искажать критически важные для полета данные, поэтому на лайнерах требуется срочная замена программного обеспечения.

Всего обновление необходимо примерно для 6 тыс. самолетов — более половины мирового парка A320. Более чем на 1 тыс. воздушных судов, возможно, понадобится замена оборудования. Авиакомпании по всему миру уже сообщают о выводе самолетов для ремонта, среди них Lufthansa, IndiGo и easyJet.

Как отметил Reuters, это один из крупнейших отзывов самолетов Airbus более чем за полвека.

Полина Дуганова
Airbus A320 отмена рейсов самолет задержка рейсов авикомпании
