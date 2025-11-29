Рейсы тысяч самолетов Airbus отменили из-за уязвимости к влиянию Солнца
Ряд авиакомпаний Центральной Азии, Европы, Америки и Австралии предупредили о перебоях с рейсами из-за того, что в программном обеспечении 6 тыс. самолетов европейского концерна Airbus обнаружили уязвимость к воздействию солнца.
Казахстанские Air Astana и FlyArystan задержали самолеты Airbus для установки обновления ПО. «Air Astana прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний», — рассказали в компании.
Утром 29 ноября 35 рейсов авиакомпании Air France были задержаны или отменены. American Airlines предупредила о «некоторых операционных задержках» в связи с обновлением ПО в 340 самолетах. Австралийский лоукостер Jetstar отменил 90 рейсов и сообщил, что обновление затронуло около трети авиапарка. All Nippon Airways (ANA) в субботу отменила 65 рейсов. Колумбийская Avianca заявила, что проблема затронула более 70% ее флота, в связи с чем продажа билетов закрыта вплоть до 7 декабря.
Как передавала Би-би-си, специалисты компании обнаружили, что интенсивное солнечное излучение может помешать работе бортовых компьютеров управления полетом. Уязвимость затронула модель A320, самую продаваемую в авиапарке Airbus, а также A318, A319 и A321.
Проблему выявили при расследовании октябрьского инцидента, когда самолет JetBlue Airways, выполнявший рейс из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси), резко потерял высоту. Борт совершил аварийную посадку во Флориде, не менее 15 человек получили травмы.
Выявленная проблемы связана с частью программного обеспечения (ПО), рассчитывающей высоту самолета. На большой высоте данные могут быть искажены интенсивным излучением Солнца, обнаружил Airbus.
Воздушные суда семейства A320 оснащены системой управления fly-by-electronic, в которой нет прямой механической связи между органами управления в кабине и компонентами самолета, непосредственно управляющими полетом. Действия пилота обрабатываются компьютером.
Для решения проблемы на 5,1 тыс. самолетов потребовалось установить обновление программного обеспечения, что занимает около трех часов. Однако в некоторых компаниях есть около 900 бортов старых версий, которым требуется физическая замена бортовых компьютеров. Они не смогут перевозить пассажиров, пока это не будет сделано.
С проблемами столкнулись авиаперевозчики по всему миру.
Нынешняя ситуация стала одним из крупнейших случаев отзыва бортов Airbus за всю его 55-летнюю историю, отмечает Reuters. В момент, когда авиапроизводитель выпустил срочное уведомление о необходимости исправления уязвимости, в воздухе находились около 3 тыс. самолетов семейства A320.
