Airbus предупредила о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО
Европейская авиастроительная корпорация Airbus отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации, сообщает Reuters. Выявлены проблемы в системах управления самолетом, отметила пресс-служба компании.
Интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для работы управления полетом, говорится в сообщении. На воздушных судах собираются заменить программное обеспечение.
Это один из крупнейших отзывов самолетов Airbus более чем за полвека, отмечает агентство.
В срочной замене ПО нуждаются около 6 тыс. самолетов A320, это более половины всего мирового парка. Эта мера может привести к отменам и задержкам рейсов, добавили в компании. «Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в эксплуатации. Приносим извинения за возникшие неудобства и будем тесно сотрудничать с операторами», — говорится в сообщении.
Решение о мере приняли после инцидента 30 октября 2025 года. Тогда на рейсе из Канкуна в Ньюарк самолет A320 компании JetBlue резко потерял высоту и совершил аварийную посадку во Флориде, в результате пострадали несколько пассажиров.
Материал дополняется
