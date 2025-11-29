 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Airbus предупредила о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО

Фото: Tong Yu/China News Service/VCG/Т/ТАСС
Фото: Tong Yu/China News Service/VCG/Т/ТАСС

Европейская авиастроительная корпорация Airbus отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации, сообщает Reuters. Выявлены проблемы в системах управления самолетом, отметила пресс-служба компании.

Интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для работы управления полетом, говорится в сообщении. На воздушных судах собираются заменить программное обеспечение. 

Это один из крупнейших отзывов самолетов Airbus более чем за полвека, отмечает агентство.

В срочной замене ПО нуждаются около 6 тыс. самолетов A320, это более половины всего мирового парка. Эта мера может привести к отменам и задержкам рейсов, добавили в компании. «Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в эксплуатации. Приносим извинения за возникшие неудобства и будем тесно сотрудничать с операторами», — говорится в сообщении.

Решение о мере приняли после инцидента 30 октября 2025 года. Тогда на рейсе из Канкуна в Ньюарк самолет A320 компании JetBlue резко потерял высоту и совершил аварийную посадку во Флориде, в результате пострадали несколько пассажиров. 

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Airbus A320 самолет задержки рейсов
