Военная операция на Украине
0

Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США

Зеленский: на переговорах с США Умерову предстоит подготовить шаги для мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Перед секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который во главе украинской делегации направляется в США, поставлена задача оперативно и предметно готовить шаги для завершения конфликта. Об этом в телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что результаты консультаций в Женеве, прошедших на прошлой неделе, будут доработаны в ходе визита, и подчеркнул, что Украина продолжает конструктивную работу с США. «Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира», — добавил Зеленский.

В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации
Политика
Рустем Умеров

В состав делегации Украины в США, в частности, также вошли замглавы МИДа Кислица и начальник Генштаба Гнатов.

Переговоры в Женеве по американскому мирному плану прошли на прошлой неделе при участии уволенного накануне, 28 ноября, с должности главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Умеров был назначен главой переговорной делегации вместо него.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Переговоры США Рустем Умеров Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
