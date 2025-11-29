Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США
Перед секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который во главе украинской делегации направляется в США, поставлена задача оперативно и предметно готовить шаги для завершения конфликта. Об этом в телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что результаты консультаций в Женеве, прошедших на прошлой неделе, будут доработаны в ходе визита, и подчеркнул, что Украина продолжает конструктивную работу с США. «Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира», — добавил Зеленский.
В состав делегации Украины в США, в частности, также вошли замглавы МИДа Кислица и начальник Генштаба Гнатов.
Переговоры в Женеве по американскому мирному плану прошли на прошлой неделе при участии уволенного накануне, 28 ноября, с должности главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Умеров был назначен главой переговорной делегации вместо него.
