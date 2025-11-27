 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Васюковкой в ДНР

Минобороны: населенный пункт Васюковка в ДНР перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Село заняли подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Васюковка находится примерно в 9 км от Федоровки, о занятии которой Минобороны отчитывалось 2 сентября
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Васюковка в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

Село Васюковка расположено в Артемовском (украинское название — Бахмутский) районе ДНР, вдоль одноименной реки. Примерно в 9 км северо-восточнее находится село Федоровка, о контроле над которым Минобороны отчитывалось 2 сентября. По состоянию на 2023 год в Васюковке проживали десять человек.

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск также нанесли удары по позициям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка в ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ на этом направлении составили: более 230 военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град», две радиолокационные станции AN/TPQ-36 (США) и RADA (Израиль), станция РЭБ, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Минобороны сообщило о контроле над Иванопольем в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
25 ноября в ведомстве отчитывались о контроле над селом Иванополье в ДНР. Оно находится примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка, рядом с северо-восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища. Президент России Владимир Путин сообщал о боях в самой Константиновке. В Минобороны подчеркивали, что взятие Купянска в Харьковской области, о котором главе государства доложили 20 ноября, позволит продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, и ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пушилин сообщил о закрытии части шахт в ДНР
Экономика
Минобороны сообщило о контроле над Иванопольем в ДНР
Политика
Российские военные взяли два села в Днепропетровской области и одно в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58