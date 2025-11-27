Минобороны сообщило о контроле над Васюковкой в ДНР

Село заняли подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Васюковка находится примерно в 9 км от Федоровки, о занятии которой Минобороны отчитывалось 2 сентября

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Васюковка в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

Село Васюковка расположено в Артемовском (украинское название — Бахмутский) районе ДНР, вдоль одноименной реки. Примерно в 9 км северо-восточнее находится село Федоровка, о контроле над которым Минобороны отчитывалось 2 сентября. По состоянию на 2023 год в Васюковке проживали десять человек.

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск также нанесли удары по позициям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка в ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ на этом направлении составили: более 230 военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град», две радиолокационные станции AN/TPQ-36 (США) и RADA (Израиль), станция РЭБ, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Читайте РБК в Telegram.