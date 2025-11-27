Минобороны сообщило о контроле над Васюковкой в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Васюковка в ДНР, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».
Село Васюковка расположено в Артемовском (украинское название — Бахмутский) районе ДНР, вдоль одноименной реки. Примерно в 9 км северо-восточнее находится село Федоровка, о контроле над которым Минобороны отчитывалось 2 сентября. По состоянию на 2023 год в Васюковке проживали десять человек.
За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск также нанесли удары по позициям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка в ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ на этом направлении составили: более 230 военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град», две радиолокационные станции AN/TPQ-36 (США) и RADA (Израиль), станция РЭБ, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
отчитывались о контроле над селом Иванополье в ДНР. Оно находится примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка, рядом с северо-восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища. Президент России Владимир Путин сообщал о боях в самой Константиновке. В Минобороны подчеркивали, что взятие Купянска в Харьковской области, о котором главе государства доложили 20 ноября, позволит продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, и ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.
