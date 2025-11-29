Часть Киева осталась без света на фоне повторных взрывов

Утром в Киеве прозвучали взрывы, в нескольких районах возникли пожары, а западная часть города осталась без света, сообщил Кличко, отметив, что восстановительные работы ведутся

В Киеве утром вновь прогремели взрывы, сработали силы ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

Он рассказал, что в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах города возникли пожары. Кроме того, западная часть Киева осталась без света, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, а в жилых домах на правом берегу Днепра в системах водоснабжения понижено давление воды, добавил Кличко.

По его словам, один человек погиб, еще 15 пострадали, из них восемь госпитализированы.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в телеграм-канале заявил, что после атак город Фастов оказался временно обесточен, критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают, «пункты несокрушимости» (защищенные места, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление) готовы к работе, добавил Калашник.

Взрывы звучали в Киеве и минувшей ночью. После этого в Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах города возникали пожары, их ликвидировали, писал Кличко.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.