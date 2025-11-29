 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО за час сбили над Волгоградской областью пять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили над Волгоградской областью пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого военное ведомство отчиталось об одном дроне, уничтоженном над регионом. Его сбили в ночь на 29 ноября.

На Кубани после атаки дронов вспыхнул пожар на сельхозпредприятии
Политика

Утром глава Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях утреннего налета. В результате атаки на гражданскую инфраструктуру Волгограда пострадали два человека, возникли локальные пожары, а ряд домов получил повреждения.

Бочаров поручил оперативным службам уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия атаки и подготовить пункты временного размещения.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Волгоградская область ПВО Минобороны
