Средства ПВО за час сбили над Волгоградской областью пять беспилотников

Фото: Минобороны России

В период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили над Волгоградской областью пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого военное ведомство отчиталось об одном дроне, уничтоженном над регионом. Его сбили в ночь на 29 ноября.

Утром глава Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях утреннего налета. В результате атаки на гражданскую инфраструктуру Волгограда пострадали два человека, возникли локальные пожары, а ряд домов получил повреждения.

Бочаров поручил оперативным службам уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия атаки и подготовить пункты временного размещения.