Политика
0

На Кубани после атаки дронов вспыхнул пожар на сельхозпредприятии

На территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский Краснодарского края произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за дронов
Политика
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал был эвакуирован, пострадавших нет. В тушении участвовали 65 человек и 21 единица техники.

Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.

Антонина Сергеева
Краснодарский край пожар сельхозпредприятия
