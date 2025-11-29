На Кубани после атаки дронов вспыхнул пожар на сельхозпредприятии
На территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский Краснодарского края произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 50 кв. м.
Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал был эвакуирован, пострадавших нет. В тушении участвовали 65 человек и 21 единица техники.
Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.
