Сырой бетон осложнил спасательные работы на месте ЧП в Южно-Сахалинске

Фото: МЧС Сахалинской области

Большое количество сырого бетона осложняет спасательные работы на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает правительство Сахалинской области в телеграм-канале.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают две крановые группы и два кинологических расчета. Для продолжения работ в темное время суток планируют подключить световые башни.

«В настоящее время спасатели занимаются разбором металлической конструкции. Сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты «размытия» бетона водой», — пояснили в правительстве региона.

В Южно-Сахалинске произошло обрушение ангара, внутри которого находились люди. По данным областного минздрава, пострадали как минимум четыре человека. Они проходят медицинское обследование. По свидетельствам очевидцев, под завалами могут находиться еще два человека.

По информации следствия, все пострадавшие — рабочие.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее тяжкий вред здоровью).