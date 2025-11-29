В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар

Фото: МЧС Нижегородской области / Telegram

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе», — говорится в сообщении.

Огонь охватил 2 тыс. кв. м. В результате инцидента произошло частичное обрушение кровли. Никто не погиб и не пострадал. В тушении пожара принимают участие 25 единиц техники и 73 специалиста. В 07:24 мск ведомство объявило о ликвидации открытого горения.

В конце апреля в нижегородском Городецком городском округе на площади 20 тыс. кв. м.произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. «Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты № 2 и № 3», — отметил глава округа Александр Мудров. Сообщив о пожаре, он также заявил о работе специалистов и техники на месте.