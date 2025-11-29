В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар
В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе», — говорится в сообщении.
Огонь охватил 2 тыс. кв. м. В результате инцидента произошло частичное обрушение кровли. Никто не погиб и не пострадал. В тушении пожара принимают участие 25 единиц техники и 73 специалиста. В 07:24 мск ведомство объявило о ликвидации открытого горения.
В конце апреля в нижегородском Городецком городском округе на площади 20 тыс. кв. м.произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. «Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты № 2 и № 3», — отметил глава округа Александр Мудров. Сообщив о пожаре, он также заявил о работе специалистов и техники на месте.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили