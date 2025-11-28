 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов

Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м произошло возгорание, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Раненых и погибших нет, отметили в «Алабуге». Спасательные службы и руководство ОЭЗ работают на месте возгорания.

По информации РЕН ТВ, произошло частичное обрушение кровли, из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек.

ОЭЗ «Алабуга» расположена на территории Елабужского муниципального района в Татарстане, примерно в 10 км к северу от города Елабуги. В том же районе работает Елабужский аккумуляторный завод. Он заработал в 2017 году. 

В ОЭЗ «Алабуга» развернут переработку сырья для предприятий спецхимии
Новая экономика
Фото:пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Особая экономическая зона оэз алабуга возгорание
