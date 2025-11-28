 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число жертв пожара в Гонконге возросло до 128 человек

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает Xinhua.

Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются, отмечает Associated Press.

Число погибших людей при пожаре в высотках в Гонконге достигло 94
Общество
Фото:Tyrone Siu / Reuters

Пожар в высотном жилом комплексе вспыхнул 26 ноября. В здании проживали около 4 тыс. человек. По предварительным данным, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года.

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти начали уголовное расследование. Как сообщает SCMP, по делу о непредумышленном убийстве задержаны двое руководителей и консультант подрядной организации, проводившей ремонт.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Гонконг пожар погибшие жилой комплекс
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Политика
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4 тыс. человек. Видео
Политика
Число погибших людей при пожаре в высотках в Гонконге достигло 94
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:32 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:32
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00