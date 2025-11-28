Число жертв пожара в Гонконге возросло до 128 человек

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает Xinhua.

Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются, отмечает Associated Press.

Пожар в высотном жилом комплексе вспыхнул 26 ноября. В здании проживали около 4 тыс. человек. По предварительным данным, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года.



Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти начали уголовное расследование. Как сообщает SCMP, по делу о непредумышленном убийстве задержаны двое руководителей и консультант подрядной организации, проводившей ремонт.