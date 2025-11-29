В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область были повреждены многоквартирный и частные дома, а также общежитие, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах», — уточнил губернатор.
В Таганроге повреждения получили здания многоквартирного дома и общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жителей общежития эвакуируют в пункт временного размещения в ближайшей школе. Сгорел частный дом. Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник упал в центре города на улице Петровской, для его обезвреживания вызваны саперы.
Также пострадал частный дом в хуторе Журавка Миллеровского района, на который упал беспилотник.
По данным главы региона, пострадавших нет. Информация уточняется, добавил Слюсарь.
Материал дополняется
