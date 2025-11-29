 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область были повреждены многоквартирный и частные дома, а также общежитие, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах», — уточнил губернатор.

В Таганроге повреждения получили здания многоквартирного дома и общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жителей общежития эвакуируют в пункт временного размещения в ближайшей школе. Сгорел частный дом. Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник упал в центре города на улице Петровской, для его обезвреживания вызваны саперы.

Также пострадал частный дом в хуторе Журавка Миллеровского района, на который упал беспилотник.

По данным главы региона, пострадавших нет. Информация уточняется, добавил Слюсарь.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Ростовская область Юрий Слюсарь беспилотники повреждения Таганрог
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
