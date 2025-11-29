 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили над тремя районами Воронежской области пять беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Также губернатор объявил отбой опасности атаки беспилотников в регионе, введенной в 22:34 мск 28 ноября.

В одном из сел Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотник
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

На фоне угрозы атаки дронов в ночь на 29 ноября временно закрыли для полетов аэропорты Волгограда, Краснодара и Тамбова. В воздушной гавани Краснодара ограничения ввели в дополнение к действующему NOTAM. На момент публикации все ограничения действуют.

Минувшей ночью в Северском районе Кубани после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Персонал эвакуировали в убежище, предварительно, пострадавших нет.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Воронежская область беспилотники ПВО Александр Гусев
