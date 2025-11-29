Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили над тремя районами Воронежской области пять беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Также губернатор объявил отбой опасности атаки беспилотников в регионе, введенной в 22:34 мск 28 ноября.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
На фоне угрозы атаки дронов в ночь на 29 ноября временно закрыли для полетов аэропорты Волгограда, Краснодара и Тамбова. В воздушной гавани Краснодара ограничения ввели в дополнение к действующему NOTAM. На момент публикации все ограничения действуют.
Минувшей ночью в Северском районе Кубани после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Персонал эвакуировали в убежище, предварительно, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили