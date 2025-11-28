 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Белоруссии назвали циничным игнорирование Литвой запроса о ЧП на АЭС

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Белоруссия не получила от Литвы официальной информации об инциденте на Игналинской АЭС, несмотря на существующие двусторонние соглашения об оперативном оповещении в случае ядерных аварий. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Руслан Варанков, передает БелТА.

МИД Республики Беларусь назвал отсутствие уведомления со стороны Литвы проявлением двойных стандартов, особенно учитывая регулярные требования Вильнюса о «прозрачности» БелАЭС.

«До настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте <...> Факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС», — сказал Варанков.

Он также подчеркнул, что информации нет, несмотря на наличие между двумя странами межправительственного соглашения, договоров в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности.

МЧС Белоруссии усилило контроль радиации после инцидента на АЭС в Литве
Политика
Фото:Karolis Kavolelis / Shutterstock

Три дня назад, 25 ноября, на Игналинской АЭС произошел пожар на объекте первичной переработки радиоактивных отходов, предположительно во время дезактивационных работ. По данным пресс-службы АЭС, возгорание было локализовано через 25 минут и полностью ликвидировано спустя более чем два часа. Радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался в пределах нормы, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было.

После инцидента белорусское МЧС предложило Литве помощь, но не получило ответ. В МИДе страны считают такое игнорирование частью системной практики невыполнения международных обязательств Литвой. МЧС также усилило мониторинг радиационной обстановки.

Кроме того, Белоруссия потребовала от Литвы немедленно предоставить полные данные о произошедшем на Игналинской АЭС.

Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в рамках обязательств перед ЕС. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Белоруссия Литва АЭС
Материалы по теме
МЧС Белоруссии усилило контроль радиации после инцидента на АЭС в Литве
Политика
На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар
Общество
На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 21:52 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 21:52
Правительство решило поэтапно отменить скидки в системе «Платон» Бизнес, 21:59
Второй танкер у берегов Турции сообщил о задымлении на борту Политика, 21:55
Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали База знаний, 21:52
«Ак Барс» прервал победную серию СКА в КХЛ Спорт, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели Политика, 21:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Футболистка избежала наказания за допинг из-за искусственного газона Спорт, 21:27
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:22
FT узнала о росте активов на фоне обсуждений мирного плана по Украине Экономика, 21:18
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Право на личные финансы: о чем поспорили банки и маркетплейсы Экономика, 21:02
Медведев заявил, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор Политика, 20:52