В Белоруссии назвали циничным игнорирование Литвой запроса о ЧП на АЭС
Белоруссия не получила от Литвы официальной информации об инциденте на Игналинской АЭС, несмотря на существующие двусторонние соглашения об оперативном оповещении в случае ядерных аварий. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Руслан Варанков, передает БелТА.
МИД Республики Беларусь назвал отсутствие уведомления со стороны Литвы проявлением двойных стандартов, особенно учитывая регулярные требования Вильнюса о «прозрачности» БелАЭС.
«До настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте <...> Факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС», — сказал Варанков.
Он также подчеркнул, что информации нет, несмотря на наличие между двумя странами межправительственного соглашения, договоров в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности.
Три дня назад, 25 ноября, на Игналинской АЭС произошел пожар на объекте первичной переработки радиоактивных отходов, предположительно во время дезактивационных работ. По данным пресс-службы АЭС, возгорание было локализовано через 25 минут и полностью ликвидировано спустя более чем два часа. Радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался в пределах нормы, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было.
После инцидента белорусское МЧС предложило Литве помощь, но не получило ответ. В МИДе страны считают такое игнорирование частью системной практики невыполнения международных обязательств Литвой. МЧС также усилило мониторинг радиационной обстановки.
Кроме того, Белоруссия потребовала от Литвы немедленно предоставить полные данные о произошедшем на Игналинской АЭС.
Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в рамках обязательств перед ЕС. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили