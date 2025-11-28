В Белоруссии назвали циничным игнорирование Литвой запроса о ЧП на АЭС

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Белоруссия не получила от Литвы официальной информации об инциденте на Игналинской АЭС, несмотря на существующие двусторонние соглашения об оперативном оповещении в случае ядерных аварий. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Руслан Варанков, передает БелТА.

МИД Республики Беларусь назвал отсутствие уведомления со стороны Литвы проявлением двойных стандартов, особенно учитывая регулярные требования Вильнюса о «прозрачности» БелАЭС.

«До настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте <...> Факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС», — сказал Варанков.

Он также подчеркнул, что информации нет, несмотря на наличие между двумя странами межправительственного соглашения, договоров в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности.

Три дня назад, 25 ноября, на Игналинской АЭС произошел пожар на объекте первичной переработки радиоактивных отходов, предположительно во время дезактивационных работ. По данным пресс-службы АЭС, возгорание было локализовано через 25 минут и полностью ликвидировано спустя более чем два часа. Радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался в пределах нормы, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было.

После инцидента белорусское МЧС предложило Литве помощь, но не получило ответ. В МИДе страны считают такое игнорирование частью системной практики невыполнения международных обязательств Литвой. МЧС также усилило мониторинг радиационной обстановки.

Кроме того, Белоруссия потребовала от Литвы немедленно предоставить полные данные о произошедшем на Игналинской АЭС.

Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в рамках обязательств перед ЕС. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.