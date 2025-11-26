На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар
В Литве на территории Игналинской атомной электростанции в блоке переработки отходов вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба АЭС.
Инцидент произошел в комплексе первичной переработки радиоактивных отходов, расположенном более чем в 250 м от основных энергоблоков. В этом блоке, как передает пресс-служба, проводят первичную дезактивацию низкоактивных радиоактивных отходов.
Пожар был локализован через 25 минут и полностью потушен спустя более чем два часа. Пресс-служба отметила, что радиационный фон находится в пределах нормы.
«Выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не зафиксировано, распространения загрязнения нет», — говорится в сообщении.
Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в соответствии с принятыми перед Евросоюзом обязательствами. Полный демонтаж АЭС запланировано осуществить к 2040 году.
