На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар

В Литве на территории Игналинской атомной электростанции в блоке переработки отходов вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба АЭС.

Инцидент произошел в комплексе первичной переработки радиоактивных отходов, расположенном более чем в 250 м от основных энергоблоков. В этом блоке, как передает пресс-служба, проводят первичную дезактивацию низкоактивных радиоактивных отходов.

Пожар был локализован через 25 минут и полностью потушен спустя более чем два часа. Пресс-служба отметила, что радиационный фон находится в пределах нормы.

«Выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не зафиксировано, распространения загрязнения нет», — говорится в сообщении.

Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в соответствии с принятыми перед Евросоюзом обязательствами. Полный демонтаж АЭС запланировано осуществить к 2040 году.