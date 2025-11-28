МЧС Белоруссии усилило контроль радиации после инцидента на АЭС в Литве

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии усилило мониторинг радиационной обстановки после сообщений о возгорании на Игналинской атомной электростанции в Литве, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС Белоруссии осуществляют постоянный контроль радиационного фона в Браславском районе Витебской области. По последним данным, превышений контрольных уровней не зарегистрировано.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев заявил, что дополнительно в Браславский район направлены специалисты Центра химической и радиационной защиты «ЗУБР».

25 ноября на территории Игналинской атомной электростанции произошел пожар в блоке переработки радиоактивных отходов, расположенном более чем в 250 метрах от основных энергоблоков.

По данным пресс-службы АЭС, возгорание было локализовано через 25 минут и полностью ликвидировано спустя более чем два часа. Радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался в пределах нормы, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было.

Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в рамках обязательств перед Европейским союзом. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.