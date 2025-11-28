 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МЧС Белоруссии усилило контроль радиации после инцидента на АЭС в Литве

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии усилило мониторинг радиационной обстановки после сообщений о возгорании на Игналинской атомной электростанции в Литве, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС Белоруссии осуществляют постоянный контроль радиационного фона в Браславском районе Витебской области. По последним данным, превышений контрольных уровней не зарегистрировано.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев заявил, что дополнительно в Браславский район направлены специалисты Центра химической и радиационной защиты «ЗУБР».

На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар
Общество
Игналинская АЭС

25 ноября на территории Игналинской атомной электростанции произошел пожар в блоке переработки радиоактивных отходов, расположенном более чем в 250 метрах от основных энергоблоков.

По данным пресс-службы АЭС, возгорание было локализовано через 25 минут и полностью ликвидировано спустя более чем два часа. Радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался в пределах нормы, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было.

Литва остановила работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в рамках обязательств перед Европейским союзом. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2040 году.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Белоруссия Литва АЭС радиационный контроль пожар
Материалы по теме
На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар
Общество
Литва решила открыть границу с Белоруссией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:22
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28