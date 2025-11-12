Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок
Очевидец взрыва, при котором в Красногороске ребенку оторвало пальцы после попытки поднять купюру, рассказал РБК подробности случившегося. Свидетель ЧП работает в том же здании, где пострадавший школьник занимался кикбоксингом.
Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Увидев под ногами деньги, он решил поднять их — после этого произошел взрыв.
«Ребенок <...> увидел на земле деньги, пачку или одну купюру, какого достоинства — не знаю. <...> В итоге ребенок решил поднять, взял в руки, произошел взрыв. В результате оторвало два пальца, говорят врачи, их искали и нашли. И очень сильно руку повредило», — рассказал мужчина.
«Москва 24» также показала фото с места взрыва, отметив, что там найдена часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки купюры, которую пытался поднять мальчик.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — 11 лет и 3 месяца лишения свободы. В рамках расследования назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
