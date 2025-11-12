 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Очевидец взрыва, при котором в Красногороске ребенку оторвало пальцы после попытки поднять купюру, рассказал РБК подробности случившегося. Свидетель ЧП работает в том же здании, где пострадавший школьник занимался кикбоксингом.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Увидев под ногами деньги, он решил поднять их — после этого произошел взрыв.

«Ребенок <...> увидел на земле деньги, пачку или одну купюру, какого достоинства — не знаю. <...> В итоге ребенок решил поднять, взял в руки, произошел взрыв. В результате оторвало два пальца, говорят врачи, их искали и нашли. И очень сильно руку повредило», — рассказал мужчина.

Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Москва 24» также показала фото с места взрыва, отметив, что там найдена часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки купюры, которую пытался поднять мальчик.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — 11 лет и 3 месяца лишения свободы. В рамках расследования назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Лежепекова
Красногорск купюра взрыв ребенок очевидец Подмосковье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра в Екатеринбурге
Общество
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру
Общество
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках Образование, 09:54
Производитель лекарств на травах от ВИЧ из КНДР решил выйти в Россию Бизнес, 09:51
В ФСБ назвали основную цель сорванного покушения на митрополита Тихона Политика, 09:51
Поднявшему заминированную купюру в Красногорске ребенку провели операцию Общество, 09:49
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Орловской области Политика, 09:38
ВС назвал условия выплаты приемным родителям участников военной операции Общество, 09:36
Главу Минюста Украины отстранили от работы из-за коррупционного скандала Политика, 09:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России Политика, 09:32
Маркетплейсы будут контролировать налоги селлеров: к чему это приведетПодписка на РБК, 09:32
Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок Общество, 09:28
В России создали войска беспилотных систем Политика, 09:23
Сотрудники-соглашатели нравятся многим руководителям. Чем они опасныПодписка на РБК, 09:11
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01