Поднявшему заминированную купюру в Красногорске ребенку провели операцию
Мальчику, которому оторвало пальцы при попытке поднять заминированную купюру в подмосковном Красногорске, провели операцию в детского клиническом центре имени Рошаля, его состояние оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
«Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила в телеграм-канале, что врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке.
Следственный комитет ранее завел уголовное дело о покушении на убийство после происшествия в Подмосковье. По версии следствия, вечером 11 ноября десятилетний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.
«РИА Новости» писало, что взрыв произошел на детской площадке. Взрывное устройство было начинено гвоздями. А его мощность, утверждает «112», составила 10 г в тротиловом эквиваленте.
