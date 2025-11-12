В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство после того, как в подмосковном Красногорске ребенок пострадал при взрыве, который произошел, когда он поднял на улице заминированную купюру.

По версии следствия, вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.

«РИА Новости» писали, что взрыв произошел на детской площадке. По данным Mash, ребенку оторвало несколько пальцев, само взрывное устройство, пишет канал, было начинено гвоздями, его мощность, утверждает 112, составила 10 грамм в тротиловом эквиваленте.