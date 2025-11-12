 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство после того, как в подмосковном Красногорске ребенок пострадал при взрыве, который произошел, когда он поднял на улице заминированную купюру.

По версии следствия, вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.

«РИА Новости» писали, что взрыв произошел на детской площадке. По данным Mash, ребенку оторвало несколько пальцев, само взрывное устройство, пишет канал, было начинено гвоздями, его мощность, утверждает 112, составила 10 грамм в тротиловом эквиваленте.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Теги
взрыв Красногорск ребенок уголовное дело покушение на убийство Подмосковье Московская область

