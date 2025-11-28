Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы не будет доступен с вечера пятницы, 28 ноября, до понедельника, 1 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
«Сайт Мосгорсуда, который портал всех судов, не будет доступен с вечера пятницы до понедельника», — говорится в сообщении. Нельзя будет получить информацию по движению дел.
В Мосгорсуде объяснили ситуацию «техническими работами на сайте».
Корреспондент РБК лично убедился в отсутствии доступа к судебным делам на портале.
В августе 2024 года сбой произошел в комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС общей СОЮ) города Москвы.
До этого работа московских судов оказалась парализована из-за сбоя в системе ГАС «Правосудие», где находится информация обо всех судебных делах, сообщала Baza. Из-за сбоя перестало работать ПО для регистрации входящих документов, кроме того, невозможно было провести заседание — аудио- и видеопротокол процесса также связаны с неработающим ПО.
