Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы не будет доступен с вечера пятницы, 28 ноября, до понедельника, 1 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Сайт Мосгорсуда, который портал всех судов, не будет доступен с вечера пятницы до понедельника», — говорится в сообщении. Нельзя будет получить информацию по движению дел.

В Мосгорсуде объяснили ситуацию «техническими работами на сайте».

Корреспондент РБК лично убедился в отсутствии доступа к судебным делам на портале.

В августе 2024 года сбой произошел в комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС общей СОЮ) города Москвы.

До этого работа московских судов оказалась парализована из-за сбоя в системе ГАС «Правосудие», где находится информация обо всех судебных делах, сообщала Baza. Из-за сбоя перестало работать ПО для регистрации входящих документов, кроме того, невозможно было провести заседание — аудио- и видеопротокол процесса также связаны с неработающим ПО.