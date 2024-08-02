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В системе судов Москвы произошел технический сбой

Baza сообщила, из-за сбоя перестало работать ПО для регистрации входящих документов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС общей СОЮ) города Москвы произошел технический сбой. Об этом говорится в сообщении судов общей юрисдикции города.

«Инженеры экстренно выполняют необходимые работы», — сообщили там.

Ранее о том, что работа московских судов оказалась парализована из-за сбоя в системе ГАС «Правосудие», где находится информация обо всех судебных делах, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. По их словам, сбой произошел утром 2 августа. Из-за сбоя перестало работать ПО для регистрации входящих документов, кроме того, невозможно провести заседание — аудио- и видеопротокол процесса также связаны с неработающим ПО.

Baza пишет, что из-за этого в судах большие задержки, а сотрудники оформляют перенос заседаний в блокнотах. На сайте ГАС «Правосудие» висит заглушка о «проведении работ по модернизации сайтов», убедился корреспондент РБК.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

20 июня сбой также произошел в работе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, проблемы у пользователей в основном связаны с переводами, платежами, счетами.

В пресс-службе НСПК позже сообщили РБК, что сбой был вызван попытками DDoS-атак. Там отметили, что хакерская атака затронула «незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным». «НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения», — подчеркнули в пресс-службе.

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