Задержана организатор подмосковного рехаба, в котором избивали подростков
Следователи задержали организатора реабилитационного центра, в котором избивали подростков, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.
«С подозреваемой работают следователи», — говорится в сообщении СК.
Следователи уже допросили подростков, проходящих реабилитацию в центре, их родителей и работников учреждения. Проведены также осмотры помещения.
Тремя днями ранее, 25 ноября, в СК сообщили о выявлении фактов избиения и пыток в упомянутом выше рехабе. Следствие установило, что с августа по ноябрь в Дедовске функционировал незаконный центр, где находились 24 подростка с различными зависимостями.
Родители заключали с центром договоры о работе психологов, но в действительности несовершеннолетние подвергались физическому насилию. Так, 16-летнего постояльца центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног.
Обвинения ранее предъявили администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в насилии над подростками.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили