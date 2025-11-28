Задержана организатор подмосковного рехаба, в котором избивали подростков

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи задержали организатора реабилитационного центра, в котором избивали подростков, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

«С подозреваемой работают следователи», — говорится в сообщении СК.

Следователи уже допросили подростков, проходящих реабилитацию в центре, их родителей и работников учреждения. Проведены также осмотры помещения.

Тремя днями ранее, 25 ноября, в СК сообщили о выявлении фактов избиения и пыток в упомянутом выше рехабе. Следствие установило, что с августа по ноябрь в Дедовске функционировал незаконный центр, где находились 24 подростка с различными зависимостями.

Родители заключали с центром договоры о работе психологов, но в действительности несовершеннолетние подвергались физическому насилию. Так, 16-летнего постояльца центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног.

Обвинения ранее предъявили администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в насилии над подростками.