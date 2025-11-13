Отец пятиклассника избил учителя в московской школе

Фото: Андрей Любимов / РБК

На северо-востоке Москвы отец ученика пятого класса местной школы избил учителя, в школу вызвали скорую помощь и полицию, сообщила пресс-служба Департамента образования Москвы.

«С родителем будут разбираться правоохранительные органы. Школа проведет внутреннее расследование», — говорится в сообщении департамента. В ведомстве заявили, что напавшего родителя накажут «по всей строгости закона».

Накануне, 12 ноября, в одной из столичных школ ученик десятого класса напал на учительницу, ударив ее по голове. Женщину госпитализировали. В департаменте уточнили, что ученик, дождавшись, когда учитель выйдет из класса, похитил с ее стола пачку тетрадей. После возвращения педагог обнаружила пропажу и потребовала вернуть тетради, в ответ на что подросток нанес ей удары по голове.

Ведомство добавило, что по факту нападения проводятся проверки правоохранительными органами и администрацией школы. По итогам расследования в отношении ученика будет применено предусмотренное законом наказание, также решается вопрос о его исключении из школы. Позже МВД сообщило, что сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на учительницу.