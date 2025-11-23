«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА
Правоохранительные органы разбираются в инциденте с избиением болельщика ЦСКА после матча со «Спартаком», сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, которого цитирует ТАСС.
«Спартак» накануне победил ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре РПЛ. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, несколько фанатов «красно-белых» избили болельщика «армейцев» у трибуны B «Лукойл Арены».
«Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия», — сказал Зеленов.
В РПЛ заявили ТАСС, что также разбираются во всех обстоятельствах инцидента и готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам.
РБК направил запрос в МВД России.
После матча директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился в телеграм-канале видео драки и написал, что в клубе ждут «справедливых санкций» к нападавшим.
«Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах», — отметил Брейдо.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин