«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА

Болельщика с шарфом ЦСКА избили у домашнего стадиона «Спартака» после дерби. В «Спартаке» сообщили, что в инциденте разбираются правоохранительные органы. РПЛ заявила, что окажет максимальное содействие полиции

Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (Москва)

Правоохранительные органы разбираются в инциденте с избиением болельщика ЦСКА после матча со «Спартаком», сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, которого цитирует ТАСС.

«Спартак» накануне победил ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре РПЛ. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, несколько фанатов «красно-белых» избили болельщика «армейцев» у трибуны B «Лукойл Арены».

«Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия», — сказал Зеленов.

В РПЛ заявили ТАСС, что также разбираются во всех обстоятельствах инцидента и готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам.

РБК направил запрос в МВД России.

После матча директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился в телеграм-канале видео драки и написал, что в клубе ждут «справедливых санкций» к нападавшим.

«Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах», — отметил Брейдо.